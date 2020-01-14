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Стрелявший из автомобиля в Петербурге получил условный срок
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РИА Новости

Стрелявший из автомобиля в Петербурге получил условный срок

15:56 14.01.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком три года Мансуру Абдылхаисиеву, который стрелял в воздух из автомобиля на Московском проспекте в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее стало известно, что 22 ноября около двух часов ночи в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение от очевидца. Мужчина заявил, что неизвестный, управляя автомобилем LADA Priora в районе Московских ворот, стрелял в воздух.
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Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который затем был арестован.
"Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказано в сообщении.
Абдылхаисиев вину признал и был освобожден в зале суда.
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