В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

"Полицейские задержали водителя, который во время движения стрелял из окна автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 ноября около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца. Мужчина сообщил, что неизвестный, управляя автомобилем "Лада Приора" по ходу движения в районе Московских ворот, стрелял из автомобиля. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в том, что, по предварительным данным, из охолощенного оружия несколько раз выстрелил в воздух из автомобиля.