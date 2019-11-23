В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали водителя, который во время движения стрелял из окна автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 22 ноября около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца. Мужчина сообщил, что неизвестный, управляя автомобилем "Лада Приора" по ходу движения в районе Московских ворот, стрелял из автомобиля. "По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в том, что, по предварительным данным, из охолощенного оружия несколько раз выстрелил в воздух из автомобиля.
По данным издания "Фонтанка", подозреваемый в стрельбе, 21-летний Мансур Абдылхаисиев, предположительно, выстрелил из автомата в открытое окно своего автомобиля, проезжая мимо УМВД по Московскому району.