В Петербурге арестовали водителя, стрелявшего в воздух из автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Водитель, стрелявший в воздух из окна автомобиля в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
22 ноября около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что неизвестный в районе Московских ворот стрелял из автомобиля "Лада Приора". Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
По подозрению в стрельбе полицейские задержали 21-летнего местного жителя. По данным полиции, он без причины выстрелил в воздух из охолощенного оружия. Автомобиль был изъят в рамках уголовного дела.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, указанному гражданину может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.