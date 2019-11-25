В Петербурге арестовали водителя, стрелявшего в воздух из автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Водитель, стрелявший в воздух из окна автомобиля в . Водитель, стрелявший в воздух из окна автомобиля в Петербурге , заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

22 ноября около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что неизвестный в районе Московских ворот стрелял из автомобиля "Лада Приора". Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

По подозрению в стрельбе полицейские задержали 21-летнего местного жителя. По данным полиции, он без причины выстрелил в воздух из охолощенного оружия. Автомобиль был изъят в рамках уголовного дела.