Полиция выяснит обстоятельства стрельбы в пригороде Петербурга

"В Пушкине сотрудники полиции приводят проверку по факту получения местным жителем телесных повреждений. 13 января около 23.50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что в него из травматического оружия стрелял знакомый его дочери, а теперь мужчина пытается проникнуть в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Школьной улице", - говорится в релизе.