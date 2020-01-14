Полиция выяснит обстоятельства стрельбы в пригороде Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента со стрельбой из травматического оружия, в результате чего, по предварительным данным, пострадал житель пригорода Петербурга Пушкина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Пушкине сотрудники полиции приводят проверку по факту получения местным жителем телесных повреждений. 13 января около 23.50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от местного жителя о том, что в него из травматического оружия стрелял знакомый его дочери, а теперь мужчина пытается проникнуть в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Школьной улице", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, спустя некоторое время в полицию поступило сообщение из больницы, что был госпитализирован мужчина с ранением грудной клетки.
Предполагаемые участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По информации Пятого канала, пострадавшим является отчим 17-летней девушки, в которого стреляли ее приятели.