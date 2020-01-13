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Бывший глава ГБР Украины назвал дело против него местью Порошенко
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РИА Новости

Бывший глава ГБР Украины назвал дело против него местью Порошенко

18:00 13.01.2020
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© Фото : ГБР УкраиныБывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Бывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
© Фото : ГБР Украины
Бывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Архивное фото
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба назвал возбужденное против него уголовное дело местью пятого президента Петра Порошенко за его профессиональную деятельность на посту главы ведомства.
В понедельник депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Генпрокуратуры заявил, что ведомство завело против Трубы уголовное дело по статьям "вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов" и "разглашение данных досудебного следствия".
"Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных дел, участником которых он (Порошенко - ред.) является", - написал Труба в своем Telegram-канале.
Он считает, что экс-президенту "нужно перекрывать доказательства, полученных в ходе расследований, политической картой". "Поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита", - считает бывший директор бюро.
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Труба добавил, что "будет сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", а уголовное дело не имеет перспектив.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Партия Порошенко "Европейская солидарность" приветствовала увольнение Трубы и потребовала от Генпрокуратуры возбудить против экс-директора бюро уголовное дело.
Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком.
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Роман ТрубаСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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