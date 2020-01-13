Бывший глава ГБР Украины назвал дело против него местью Порошенко

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований (ГБР) Украины Бывший директор Госбюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба назвал возбужденное против него уголовное дело местью пятого президента Петра Порошенко за его профессиональную деятельность на посту главы ведомства.

В понедельник депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Генпрокуратуры заявил, что ведомство завело против Трубы уголовное дело по статьям "вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов" и "разглашение данных досудебного следствия".

"Во-первых, это личное - Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных дел, участником которых он (Порошенко - ред.) является", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Он считает, что экс-президенту "нужно перекрывать доказательства, полученных в ходе расследований, политической картой". "Поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам - это его единственная защита", - считает бывший директор бюро.

Труба добавил, что "будет сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", а уголовное дело не имеет перспектив.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Госбюро расследований. Партия Порошенко "Европейская солидарность" приветствовала увольнение Трубы и потребовала от Генпрокуратуры возбудить против экс-директора бюро уголовное дело.