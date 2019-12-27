Зеленский уволил директора Госбюро расследований

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Ранее украинский парламент принял закон о реорганизации Госбюро расследований, в рамках которого предусматривается увольнение действующего руководителя.
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"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", — говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности директора Госбюро расследований, им стала депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.