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Зеленский уволил директора Госбюро расследований
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РИА Новости

Зеленский уволил директора Госбюро расследований

12:19 27.12.2019 (обновлено: 16:11 27.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Ранее украинский парламент принял закон о реорганизации Госбюро расследований, в рамках которого предусматривается увольнение действующего руководителя.
Черкасская ТЭЦ
25 декабря, 20:32
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", — говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности директора Госбюро расследований, им стала депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.
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