Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Консьерж дома в Консьерж дома в Москве , из окна которого, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус , рассказала РИА Новости, что квартира, где проживает сын актрисы Анны Михалковой , всегда была тихой и спокойной, а в тот день она ничего странного не слышала и не видела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, на тротуаре ее нашел дворник. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в баре вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости в понедельник сообщали, что девушка по-прежнему находится в реанимации

"Абсолютно (тихая квартира - Прим. ред.), адекватные абсолютно хозяева. Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ними", - заявила консьерж.

По ее словам, в день происшествия не происходило никаких инцидентов, как Пунтус заходила в подъезд, она не видела, а об инциденте узнала, когда подъехала полиция. Женщина уточнила, что она видела Андрея Бакова 11 января, когда на месте работали стражи порядка, молодой человек, по ее мнению, был трезв.

По ее словам, до последнего времени в квартире практически никто из Михалковых не появлялся. "Анны (Михалковой) не было точно. Был муж (Альберт Баков - Прим. ред.)", - добавила она.