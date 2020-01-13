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2020-01-13T16:44+0300
https://ria.ru/20200113/1563371729.html
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
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РИА Новости

Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова

16:44 13.01.2020
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© StarPro Модель Ксения Пунтус
Модель Ксения Пунтус
© StarPro
Модель Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Консьерж дома в Москве, из окна которого, предположительно, выпала модель Ксения Пунтус, рассказала РИА Новости, что квартира, где проживает сын актрисы Анны Михалковой, всегда была тихой и спокойной, а в тот день она ничего странного не слышала и не видела.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, на тротуаре ее нашел дворник. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в баре вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости в понедельник сообщали, что девушка по-прежнему находится в реанимации.
"Абсолютно (тихая квартира - Прим. ред.), адекватные абсолютно хозяева. Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ними", - заявила консьерж.
По ее словам, в день происшествия не происходило никаких инцидентов, как Пунтус заходила в подъезд, она не видела, а об инциденте узнала, когда подъехала полиция. Женщина уточнила, что она видела Андрея Бакова 11 января, когда на месте работали стражи порядка, молодой человек, по ее мнению, был трезв.
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По ее словам, до последнего времени в квартире практически никто из Михалковых не появлялся. "Анны (Михалковой) не было точно. Был муж (Альберт Баков - Прим. ред.)", - добавила она.
Жильцы подъезда практически отказываются общаться с прессой. В ресторане, расположенном в том же доме, ограничились констатацией, что все материалы, которые у них были, они передали правоохранительным органам.
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Ксения ПунтусАльберт БаковАнна МихалковаМоскваПроисшествия
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