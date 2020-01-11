В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Пунтус доставили в больницу с вывихом бедра.
Причины инцидента неизвестны.
Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, Пунтус снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".