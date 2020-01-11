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В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ

22:14 11.01.2020
52781
© ФотоФотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
© Фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Пунтус доставили в больницу с вывихом бедра.
Причины инцидента неизвестны.
Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, Пунтус снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
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Ксения ПунтусМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Все эти !выходы" из окон в основном под воздействием "соли" происходят. Кто сталкивался, знает.
11 января, 22:58
Олег Муравьев
19541128
Опять??? Что-то часто модели из окон вываливается стали.
11 января, 22:29
Винсент Вега
1461503
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