В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

"На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации", — сказала собеседница агентства.

Также, по словам сотрудницы больницы, навещать Пунтус разрешается лишь одному человеку в день. "К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников", — уточнила собеседница агентства.