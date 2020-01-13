В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Фотомодель Ксения Пунтус по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости в контакт-центре Боткинской больницы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из баров вместе с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находится в отделении анестезиологии и реанимации.
"На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации", — сказала собеседница агентства.
Также, по словам сотрудницы больницы, навещать Пунтус разрешается лишь одному человеку в день. "К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников", — уточнила собеседница агентства.