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Поклонская предложила не писать в СМИ новости про Чубарова и Турчинова
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РИА Новости

Поклонская предложила не писать в СМИ новости про Чубарова и Турчинова

12:04 13.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предложила не писать в СМИ об экс-депутате Верховной Рады Рефате Чубарове и бывшем секретаре Совета национальной безопасности и обороны Украины Александре Турчинове, которые, по ее словам, "несут полную чушь, только и ждут повода, чтобы посеять раздор между братскими народами".
"Эти два подлеца не имеют ничего общего с Украиной, поскольку ни в Киеве, ни в Житомире, ни в Одессе простые люди никогда не поддержат такую ахинею. Да, есть отдельные элементы радикалов, но 1% неадекватных фанатиков, заражённых нездоровыми взглядами, можно найти в любой стране", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.
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"В идеале вообще не нужно публиковать новости про Турчинова, Чубарова и прочих порошенковских прихвостней — они специально несут полную чушь, только и ждут повода, чтобы посеять раздор между нашими братскими народами", - добавила депутат.
Она подчеркнула, что украинцев, похожих на Чубарова и Турчинова, единицы. "Будь я прокурором в Украине, давно бы уже отправила на тюремные нары повспоминать, что хорошего они сделали за свою жизнь людям и стране. И их отъезд на зону — последняя новость, которая должна быть опубликована про них", - написала Поклонская.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, который также является главой "Меджлиса крымскотатарского народа"*, предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что за сбитый в Иране украинский самолет должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ. Он объяснил это тем, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Ситуация на УкраинеРефат ЧубаровНаталья ПоклонскаяАлександр ТурчиновВ мире
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