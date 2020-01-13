Поклонская предложила не писать в СМИ новости про Чубарова и Турчинова

"Эти два подлеца не имеют ничего общего с Украиной, поскольку ни в Киеве, ни в Житомире, ни в Одессе простые люди никогда не поддержат такую ахинею. Да, есть отдельные элементы радикалов, но 1% неадекватных фанатиков, заражённых нездоровыми взглядами, можно найти в любой стране", - написала Поклонская в своём Telegram-канале.

"В идеале вообще не нужно публиковать новости про Турчинова, Чубарова и прочих порошенковских прихвостней — они специально несут полную чушь, только и ждут повода, чтобы посеять раздор между нашими братскими народами", - добавила депутат.

Она подчеркнула, что украинцев, похожих на Чубарова и Турчинова, единицы. "Будь я прокурором в Украине, давно бы уже отправила на тюремные нары повспоминать, что хорошего они сделали за свою жизнь людям и стране. И их отъезд на зону — последняя новость, которая должна быть опубликована про них", - написала Поклонская.