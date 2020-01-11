Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

"За сбитый украинский “Боинг” должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", — заявил Турчинов.

Он объяснил это тем, что Тегеран — стратегический партнер Москвы, а значит она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не стал уточнять, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США после убийства американцами генерала Сулеймани.

Самолет " Международных авиалиний Украины " вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские авиационные власти поначалу отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Тем не менее, сегодня утром Генштаб страны признал, что самолет сбили. Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.