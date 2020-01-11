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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
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РИА Новости

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

18:59 11.01.2020 (обновлено: 00:04 12.01.2020)
207468
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкАлександр Турчинов
Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Александр Турчинов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране. Об этом он написал в фейсбуке.
"За сбитый украинский “Боинг” должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", — заявил Турчинов.
Он объяснил это тем, что Тегеран — стратегический партнер Москвы, а значит она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки". Он не стал уточнять, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США после убийства американцами генерала Сулеймани.
Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Иранские авиационные власти поначалу отрицали, что Boeing 737 был сбит ракетой. Тем не менее, сегодня утром Генштаб страны признал, что самолет сбили. Президент Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Трагедия произошла после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В результате атаки погибли еще десять человек. Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон планировал убийство еще одного командира КСИР в Йемене, однако операция провалилась. Тегеран назвал случившееся преступлением, "крупнейшей ошибкой" американцев и пообещал отомстить. После этого иранские военные нанесли удар по объектам в Ираке, где были расквартированы войска США.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлександр ТурчиновРоссияИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хлопцы при запахе денег в раж вошли, хочется и с России грошей слупить..
11 января, 19:36
Сергей Норд
229452211
Черт возьми, я ждал этого момента!
11 января, 19:30
Дмитрий Анатольевич
941113001
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