В Москве задержали фигуранта дела о стрельбе у рынка в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево очередного фигуранта уголовного дела о вымогательстве денег у торговцев, что стало причиной массовой драки со стрельбой у Хилокского рынка в Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево очередного фигуранта уголовного дела о вымогательстве денег у торговцев, что стало причиной массовой драки со стрельбой у Хилокского рынка в Новосибирске , сообщает в четверг ГУМВД по региону.

Как сообщалось ранее, днем 7 октября 2019 года в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка Хилокский произошел " конфликт между двумя группами граждан ". К врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек . Полиция возбудила уголовные дела по статьям "хулиганство" и "вымогательство". Как отмечал МИД Киргизии, в драке участвовали около полусотни человек, среди них - выходцы из Средней Азии, в том числе граждане Киргизии.

Позже полицейские установили, что конфликт произошел между рыночными торговцами и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли. В главке МВД отмечали, что задержан предполагаемый организатор "группы вымогателей" - 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, директор компании "Тамерлан" Абдирашид Ахмедов, а также его 29-летний сообщник. В день конфликта в одном из популярных городских пабликов соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором очевидец называет причиной конфликта "вооруженную группировку Тамерлана", которая якобы уже несколько лет "людей давит, грабит".

"Сотрудники уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержали на территории московского аэропорта находящегося в розыске 36-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве", - говорится в сообщении главка.

По данным полиции, обвиняемый и еще несколько человек во время конфликта у рынка открыли беспорядочную стрельбу, предположительно, из пистолета, в результате чего были ранены несколько людей. Задержанного доставили в Новосибирск и арестовали.