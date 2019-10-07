У одного из крупнейших рынков Новосибирска произошла массовая драка

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Массовая драка случилась возле Хилокского рынка в Новосибирске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУМВД по региону.

"Сегодня около 15.00 (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. В полиции при этом не стали комментировать сообщения очевидцев и местных СМИ о звучавших в ходе конфликта выстрелах. Также пока нет информации о возможных задержаниях.