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РИА Новости

Пять человек пострадали в массовой драке у новосибирского рынка

17:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали во время массовой драки с использованием травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.
По данным полиции, в понедельник около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина "между двумя группами граждан" произошел конфликт, предположительно на бытовой почве.
"Пострадали пять человек [в полиции говорили об одном]. Трое получили незначительные травмы, их осмотрели амбулаторно и отпустили. У одного травма глаза, он госпитализирован в горбольницу, еще один госпитализирован в больницу №34 с подозрением на сотрясение головного мозга", - рассказал собеседник агентства.
Пострадавших с огнестрельными ранениями в больницы не поступало, отметили в Минздраве.
"Ранения травматические, резиновыми пулями", - уточнил собеседник.
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
Вчера, 11:51РИА Новости
Драка покупателей с продавцами в московском супермаркете попала на видео
Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в ходе конфликта, который якобы мог разгореться из-за подожженной дорогой иномарки, звучали выстрелы. В полиции эту информацию, как и то, есть ли задержанные, не комментируют.
На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами, продукты отсюда распространяются по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.
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