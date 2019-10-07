Пять человек пострадали в массовой драке у новосибирского рынка

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Пять человек пострадали во время массовой драки с использованием травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.

По данным полиции, в понедельник около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина "между двумя группами граждан" произошел конфликт, предположительно на бытовой почве.

"Пострадали пять человек [в полиции говорили об одном]. Трое получили незначительные травмы, их осмотрели амбулаторно и отпустили. У одного травма глаза, он госпитализирован в горбольницу, еще один госпитализирован в больницу №34 с подозрением на сотрясение головного мозга", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавших с огнестрельными ранениями в больницы не поступало, отметили в Минздраве.

"Ранения травматические, резиновыми пулями", - уточнил собеседник.

Ранее местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в ходе конфликта, который якобы мог разгореться из-за подожженной дорогой иномарки, звучали выстрелы. В полиции эту информацию, как и то, есть ли задержанные, не комментируют.