СК Пермского края выясняет причину смерти ребенка в больнице

УФА, 10 янв – РИА Новости. Следственные органы Пермского края выясняют причину смерти 11-летнего ребенка в больнице, куда он был госпитализирован с отравлением, сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
В ноябре 2019 года минздрав региона сообщал о массовом заболевании сальмонеллезом жителей Перми, связав отравление с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и "Овсянка". Деятельность предприятий общественного питания была приостановлена на время эпидемиологического расследования. По данным следственных органов, отравились 29 человек, трое из которых – дети от 5 до 11 лет. По данным минздрава региона, один ребенок скончался в больнице 27 декабря.
СКР по Пермскому краю сообщает, что по факту смерти 11-летнего ребенка после посещения предприятия общественного питания возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе причины смерти ребенка, сбор и документальную фиксацию доказательств", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По данным ведомства, всего потерпевшими по этому делу признаны 35 человек, в том числе 3 детей.
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