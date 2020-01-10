СК Пермского края выясняет причину смерти ребенка в больнице

СКР по Пермскому краю сообщает, что по факту смерти 11-летнего ребенка после посещения предприятия общественного питания возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе причины смерти ребенка, сбор и документальную фиксацию доказательств", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье "производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По данным ведомства, всего потерпевшими по этому делу признаны 35 человек, в том числе 3 детей.