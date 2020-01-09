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В Перми умер ребенок после отравления в кафе
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РИА Новости

В Перми умер ребенок после отравления в кафе

17:11 09.01.2020 (обновлено: 17:13 09.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 9 янв – РИА Новости. Ребенок, отравившийся в ноябре 2019 года в кафе в Перми, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Пермского края.
В ноябре 2019 года минздрав региона сообщал о массовом заболевании сальмонеллезом жителей Перми, связав отравление с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и "Овсянка". Деятельность предприятий общественного питания была приостановлена на время эпидемиологического расследования. По данным следственных органов, отравились 29 человек, трое из которых – дети от 5 до 11 лет. Было возбуждено уголовное дело.
"Один ребенок, отравившийся в кафе, скончался в больнице 27 декабря", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Пермского края, не уточнив причину смерти.
В следственном управлении СКР по региону агентству сообщили, что расследование дела продолжается.
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