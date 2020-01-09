В Перми умер ребенок после отравления в кафе

В ноябре 2019 года минздрав региона сообщал о массовом заболевании сальмонеллезом жителей Перми, связав отравление с употреблением готового блюда, приобретенного в кафе "О-fit" и "Овсянка". Деятельность предприятий общественного питания была приостановлена на время эпидемиологического расследования. По данным следственных органов, отравились 29 человек, трое из которых – дети от 5 до 11 лет. Было возбуждено уголовное дело.