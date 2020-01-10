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Биография Валентины Теличкиной
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РИА Новости

Биография Валентины Теличкиной

04:08 10.01.2020 (обновлено: 11:01 10.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Теличкина
Актриса Валентина Теличкина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Народная артистка России Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области в многодетной семье.
Ее отец работал слесарем, в 1930-х годах был раскулачен, пережил арест и конфискацию имущества.
В школьные годы Теличкина принимала активное участие в самодеятельности, она пела, танцевала, читала стихи и рассказы, играла на гитаре в струнном оркестре.
По окончании школы она поехала в Москву и поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии – ВГИК (мастерская Владимира Белокурова), который окончила в 1967 году.
С 1969 года играла в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера).
В кино актриса дебютировала в 1965 году в роли Даши в фильме "Таежный десант" режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Популярность к актрисе принесла роль Вали Корольковой в киноленте Сергея Герасимова "Журналист" (1967).
Валентина Теличкина снималась в таких фильмах, как "Зигзаг удачи" (1968) Эльдара Рязанова, "Начало" (1970) и "Васса" (1982) Глеба Панфилова, "Чайка" (1970) Юлия Карасика, "Не может быть!" (1975) Леонида Гайдая, "Трясина" (1977) Григория Чухрая, "Пять вечеров" (1978) Никиты Михалкова, "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфеца, "Портрет жены художника" (1981) Александра Панкратова, "По главной улице с оркестром" (1986) Петра Тодоровского и др.
В 2000-х годах Теличкина сыграла роли в сериалах "Бригада" (2002), "Есенин" (2005), "Большие девочки" (2006), "Группа счастья" (2011), "Любовь – не картошка" (2013), "Третья мировая" (2013), "Домик у реки" (2014), "Чужое" (2014) и др.
Среди больших киноработ последних лет – роль в драме Валерия Тодоровского "Большой" (2016), за исполнение которой она была номинирована на Национальную кинематографическую премию "Ника".
Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 70 ролей.
Валентина Теличкина входит в жюри фестиваля религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино "Радонеж".
Актриса увлекается живописью. В 2010 году выставка ее картин "Мирная территория" прошла в Центральном доме кино. Позже ее работы экспонировались в других городах России.
Валентина Теличкина – народная артистка РФ (2009). Лауреат премии Ленинского Комсомола (1976), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1985, за роль в фильме "Васса").
Валентина Теличкина замужем за архитектором Владимиром Гудковым. У актрисы есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Валентина ТеличкинаНижегородская областьСправки
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