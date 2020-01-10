Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Валентину Теличкину с юбилеем и отметил ее тонкое чувство сценического образа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

Советская и российская актриса отмечает в пятницу 75-летие.

"Ваше обаяние и тонкое чувство сценического образа, способность к перевоплощению привлекают к себе зрителей всех поколений. И это неудивительно. Ведь ваши героини – всегда натуры искренние, яркие и непосредственные. Это женщины, которые хотят найти своё счастье и место в жизни, покоряют душевной красотой", - говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что Теличкина также стала автором удивительно светлых картин, которые дарят незабываемые впечатления.

Актриса увлекается живописью. В 2010 году выставка ее картин "Мирная территория" прошла в Центральном доме кино. Позже ее работы экспонировались в других городах России.

Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области. Выпускница ВГИКа (мастерская Владимира Белокурова). С 1969 года играла в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера). В кино актриса дебютировала в 1965 году в роли Даши в фильме "Таежный десант" режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Снималась в таких фильмах, как "Зигзаг удачи" (1968) Эльдара Рязанова, "Начало" (1970) и "Васса" (1982) Глеба Панфилова, "Чайка" (1970) Юлия Карасика, "Не может быть!" (1975) Леонида Гайдая, "Трясина" (1977) Григория Чухрая, "Пять вечеров" (1978) Никиты Михалкова, "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфеца. Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 70 ролей.