Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-10T11:04+0300
https://ria.ru/20200110/1563246463.html
Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
https://cdn25.img.ria.ru/images/20219/74/202197456_0:123:1901:1192_1036x0_80_0_0_0a3a4683112c4e29cd5e83505fe6c190.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем

11:04 10.01.2020
581
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВалентина Теличкина
Валентина Теличкина
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Валентина Теличкина. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Валентину Теличкину с юбилеем и отметил ее тонкое чувство сценического образа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Советская и российская актриса отмечает в пятницу 75-летие.
"Ваше обаяние и тонкое чувство сценического образа, способность к перевоплощению привлекают к себе зрителей всех поколений. И это неудивительно. Ведь ваши героини – всегда натуры искренние, яркие и непосредственные. Это женщины, которые хотят найти своё счастье и место в жизни, покоряют душевной красотой", - говорится в телеграмме.
Медведев добавил, что Теличкина также стала автором удивительно светлых картин, которые дарят незабываемые впечатления.
Актриса увлекается живописью. В 2010 году выставка ее картин "Мирная территория" прошла в Центральном доме кино. Позже ее работы экспонировались в других городах России.
Валентина Ивановна Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне Нижегородской) области. Выпускница ВГИКа (мастерская Владимира Белокурова). С 1969 года играла в труппе Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера). В кино актриса дебютировала в 1965 году в роли Даши в фильме "Таежный десант" режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Снималась в таких фильмах, как "Зигзаг удачи" (1968) Эльдара Рязанова, "Начало" (1970) и "Васса" (1982) Глеба Панфилова, "Чайка" (1970) Юлия Карасика, "Не может быть!" (1975) Леонида Гайдая, "Трясина" (1977) Григория Чухрая, "Пять вечеров" (1978) Никиты Михалкова, "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфеца. Всего фильмография актрисы насчитывает свыше 70 ролей.
Теличкина входит в жюри фестиваля религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино "Радонеж".
Актриса Валентина Теличкина
04:08
Биография Валентины Теличкиной
1000001
Обсудить 1
КультураВалентина ТеличкинаДмитрий МедведевРоссия
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Лента новостейМолния