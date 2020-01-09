В Совфеде заявили о провале США из-за открытия "Турецкого потока"

"Турецкий поток" не последний запускаемый в этом году газопровод. Еще будет "Северный поток – 2", и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается, а это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет. Американцам практически ничего не удалось из ими задуманного",– заявил сенатор.