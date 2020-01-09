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https://ria.ru/20200109/1563198702.html
В Совфеде заявили о провале США из-за открытия "Турецкого потока"
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РИА Новости

В Совфеде заявили о провале США из-за открытия "Турецкого потока"

01:36 09.01.2020 (обновлено: 02:37 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, который способствует росту авторитета России, несмотря на попытки США помешать этому процессу. Об этом пишет портал Nation News со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
В среду в Стамбуле лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли "Турецкий поток". В церемонии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Российский президент назвал это событие важным для Москвы, Анкары, а также всей Европы.
По мнению Клинцевича, запуск газопровода имеет колоссальное значение с политической точки зрения, "хотя проект и чисто экономический".

"Турецкий поток" не последний запускаемый в этом году газопровод. Еще будет "Северный поток – 2", и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается, а это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет. Американцам практически ничего не удалось из ими задуманного",– заявил сенатор.

"Турецкий поток" является одним из крупнейших совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Он состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая – для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Американский президент Дональд Трамп в декабре подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты выступили с требованием к компаниям, ведущим их прокладку, немедленно прекратить строительство. Подрядчик Allseas из Швейцарии почти сразу заявил, что приостанавливает работы по прокладке "Северного потока — 2".
Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Вчера, 18:45
Старт "Турецкого потока" — больше чем просто очередной успех России
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокАлександр ВучичДональд ТрампСовет Федерации РФФранц КлинцевичТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Политическая, значит - начали мы на санкции и давление и сделали все как положено. Селяне вы за последние дни сильно утомили всех
9 января, 01:47
Алексей Алексеев
1000000
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