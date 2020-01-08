В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Особенно, по словам сенатора, это касается вопросов отношений с Россией. По его мнению, экс-министр иностранных дел Латвии Латвии Янис Юрканс сказал правду, заявив о зависимости отношения стран Прибалтики к России от политики США.
31 декабря 2019, 02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
Цеков также отметил готовность Соединенных Штатов применить меры против стремящихся наладить отношения с Россией латвийских политиков.
"Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией", — подытожил сенатор.
Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
По его словам, подобное отношение зависит от политики США, а сближение Латвии и России чревато санкциями для первой. Так, он привел в пример компании, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".