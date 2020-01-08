В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

"Конечно же, они их применят, если Латвия кардинально поменяет курс на сближение с Россией", — подытожил сенатор.

По его словам, подобное отношение зависит от политики США, а сближение Латвии и России чревато санкциями для первой. Так, он привел в пример компании, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".