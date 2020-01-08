В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

"Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", — сказал Юрканс.