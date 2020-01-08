В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
По мнению экс-лидера латвийской дипломатии, отношение Риги к Москве зависят от политики Соединенных Штатов, и если Латвия пойдет на сближение с Россией, то ее будут ждать санкции.
"Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг", — сказал Юрканс.
Он также предположил, что в будущем Евросоюз, в который входит Латвия, развалится, после чего произойдет "регионализация" этого объединения. Когда это произойдет, добавил экс-министр, Риге придется сделать определенный выбор.
"После развала ЕС произойдет в какой-то мере регионализация Евросоюза. Латвии как члену ЕС надо думать – а что дальше, какой союз, с кем будем дружить, и что это все для нас значит", — заключил дипломат.