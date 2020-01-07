Источник: Эрдоган провел телефонный разговор с Джонсоном

"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - сообщил источник в администрации главы Турции.