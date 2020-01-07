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Источник: Эрдоган провел телефонный разговор с Джонсоном
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РИА Новости

Источник: Эрдоган провел телефонный разговор с Джонсоном

19:06 07.01.2020 (обновлено: 19:08 07.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - сообщил источник в администрации главы Турции.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБорис ДжонсонРеджеп Тайип ЭрдоганИранСШАВ мире
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03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
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