Источник: Эрдоган провел телефонный разговор с Джонсоном

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - сообщил источник в администрации главы Турции.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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