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Эксперт назвал условие вывода войск США из Ирака
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РИА Новости

Эксперт назвал условие вывода войск США из Ирака

07:13 07.01.2020 (обновлено: 07:29 07.01.2020)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников в интервью телеканалу РЕН ТВ прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Ирака.
В прессе стало известно о письме командующего силами Соединенных Штатов в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из страны в связи с требованием местных властей. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо является "ошибкой".
По мнению политолога, выводу американских войск с иракской территории может поспособствовать импульсивность американского президента Дональда Трампа.

"Трамп – человек импульсивных решений. Он даже не поставил в известность своих ближайших советников в Белом доме и принял единоличное решение уничтожить генерала Сулеймани. Я думаю, что в какой-то момент он может принять другое импульсивное решение – объявить, что американские отряды войск выводятся с территории Ирака", – заявил Сотников.

Эксперт считает, что власти Ирака выступили с требованием об уходе американских войск из-за того, что страна не желает стать ареной возможного конфликта между Ираном и США.
Требования об уходе Соединенных Штатов прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как американцы провели на территории Ирака операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМарк МиллиКасем СулейманиВооруженные силы СШАДональд ТрампРоссийская академия наукИракИранСШАВ мире
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