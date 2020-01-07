Эксперт назвал условие вывода войск США из Ирака

"Трамп – человек импульсивных решений. Он даже не поставил в известность своих ближайших советников в Белом доме и принял единоличное решение уничтожить генерала Сулеймани. Я думаю, что в какой-то момент он может принять другое импульсивное решение – объявить, что американские отряды войск выводятся с территории Ирака", – заявил Сотников.