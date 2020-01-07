Эксперт назвал условие вывода войск США из Ирака

В прессе стало известно о письме командующего силами Соединенных Штатов в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из страны в связи с требованием местных властей. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо является "ошибкой".
По мнению политолога, выводу американских войск с иракской территории может поспособствовать импульсивность американского президента Дональда Трампа.
"Трамп – человек импульсивных решений. Он даже не поставил в известность своих ближайших советников в Белом доме и принял единоличное решение уничтожить генерала Сулеймани. Я думаю, что в какой-то момент он может принять другое импульсивное решение – объявить, что американские отряды войск выводятся с территории Ирака", – заявил Сотников.
Эксперт считает, что власти Ирака выступили с требованием об уходе американских войск из-за того, что страна не желает стать ареной возможного конфликта между Ираном и США.
Требования об уходе Соединенных Штатов прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как американцы провели на территории Ирака операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
В ночь с четверга на пятницу США провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в результате которой были убиты Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
В Вашингтоне обвинили их в причастности к организации нападения на посольство в Багдаде, которое состоялось после удара США по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии в конце декабря.