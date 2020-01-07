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В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
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РИА Новости

В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"

00:45 07.01.2020 (обновлено: 00:48 07.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны.
"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", - сказал Милли, которого цитирует CNN.
"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит", - добавил Милли.
Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей.
Пентагон и коалиция под руководством США не ответили на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть подлинность письма.
Президент США Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.
Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава Пентагона Марк Эспер
00:24
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
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Вооруженные силы СШАИракСШАВ мире
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