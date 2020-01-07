Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США

"Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они "принесли Ираку демократию", полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ – отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США", – отметил Пушков.