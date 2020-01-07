Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
В прессе стало известно о письме командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака в связи с требованием местных властей.
Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо является "ошибкой". Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что Соединенные Штаты не планируют уходить из Ирака.
"Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они "принесли Ираку демократию", полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ – отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США", – отметил Пушков.
Ранее американский президент Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами в случае, если Багдад потребует вывода войск США.
Требования об уходе Соединенных Штатов прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как американцы провели на территории Ирака операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.