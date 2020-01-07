Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T02:59+0300
https://ria.ru/20200107/1563156089.html
Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США

02:59 07.01.2020
646
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
В прессе стало известно о письме командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака в связи с требованием местных властей.
Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо является "ошибкой". Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что Соединенные Штаты не планируют уходить из Ирака.

"Как следовало ожидать, США отказались выводить свои войска из Ирака. Их заявления, будто они "принесли Ираку демократию", полная демагогия. Парламент Ирака в духе демократии потребовал ухода войск США. В ответ – отказ. Ирак оказывается в ситуации второй оккупации со стороны США", – отметил Пушков.

Ранее американский президент Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами в случае, если Багдад потребует вывода войск США.
Требования об уходе Соединенных Штатов прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как американцы провели на территории Ирака операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
00:32
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
2120012
Обсудить 0
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперМарк МиллиКасем СулейманиВооруженные силы СШАДональд ТрампАлексей ПушковИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Турецкие военные
Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии
Американские инструкторы в Ираке
Коалиция в Ираке приостановила поддержку операций против террористов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Алжире назвали "красную черту" в ливийском конфликте
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Лента новостейМолния