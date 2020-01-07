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2020-01-07T01:30+0300
https://ria.ru/20200107/1563155336.html
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
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РИА Новости

Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

00:24 07.01.2020 (обновлено: 01:30 07.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака.
"Не было никакого решения покинуть Ирак", — сказал Эспер, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.
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Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей.

"Прежде всего, мы меняем позиции наших сил в регионе. Помимо этого, что касается письма, я его прочитал один раз. Я не могу сказать вам относительно подлинности этого письма, но могу сказать о том, что я прочел. Это письмо не соответствует нашей нынешней ситуации", — приводит слова Эспера CNN.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал это письмо ошибкой.
"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", — сказал он.
"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит", — добавил Милли.
Президент США Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.
Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМарк ЭсперМинистерство обороны СШАИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну так уходить по плану и не придется, будите бежать не по плану.
7 января, 00:35
Иван Грозный
63180000
Полагаю, дело было так. Министр сидит в Вашингтоне,ему фиолетово. А генерал, небось, в Ираке и ему совсем неохота на свидание к Сулеймани. А потому отдал приказ сваливать. И, думаю, солдаты с удовольствием бросились его исполнять по тем же причинам.
7 января, 00:33
Von Stirliz
5140000
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