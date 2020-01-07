Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака.
"Не было никакого решения покинуть Ирак", — сказал Эспер, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс.
Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей.
"Прежде всего, мы меняем позиции наших сил в регионе. Помимо этого, что касается письма, я его прочитал один раз. Я не могу сказать вам относительно подлинности этого письма, но могу сказать о том, что я прочел. Это письмо не соответствует нашей нынешней ситуации", — приводит слова Эспера CNN.
В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал это письмо ошибкой.
"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", — сказал он.
"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит", — добавил Милли.
Президент США Дональд Трамп грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.
Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.