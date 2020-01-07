Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

"Прежде всего, мы меняем позиции наших сил в регионе. Помимо этого, что касается письма, я его прочитал один раз. Я не могу сказать вам относительно подлинности этого письма, но могу сказать о том, что я прочел. Это письмо не соответствует нашей нынешней ситуации", — приводит слова Эспера CNN.