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В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
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РИА Новости

В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

00:45 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Московского регионального отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале резко высказался в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после того, как тот раздавал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Накануне политик фотографировался и раздавал прохожим денежные купюры и чебуреки "на подарки". Видео опубликовано на YouTube.
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – прокомментировал происходящее он.
По словам Гончарова, "в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский".

"Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается", – заявил член партии "Яблоко".

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что слова Жириновского обсудят после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
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Обсудить 19
Отари АршбаЛДПРЯблокоГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все правильно жирик сказал
7 января, 01:31
sFsupreme Fx
1400118
Член партии "Яблоко" сам оскорбляет людей в соц сетях. Это нормально?
7 января, 01:24
Александр Тищ
710002
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