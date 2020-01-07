В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

"Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается", – заявил член партии "Яблоко".