В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Московского регионального отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале резко высказался в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского после того, как тот раздавал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – прокомментировал происходящее он.
По словам Гончарова, "в российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский".
"Самое отвратительное в нем (Владимир Жириновский. – Прим. ред.) – это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается", – заявил член партии "Яблоко".
Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба рассказал, что слова Жириновского обсудят после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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