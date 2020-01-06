Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T20:02+0300
https://ria.ru/20200106/1563149324.html
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/51/1558525113_0:104:2816:1688_1036x0_80_0_0_b260fdfe91973bb70f87d68ecfc2eeaf.jpg
РИА Новости

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

16:39 06.01.2020 (обновлено: 20:02 06.01.2020)
133282
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.
Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний. Накануне Жириновский пришел на Красную площадь для общения с жителями столицы. Там политик фотографировался и раздавал прохожим деньги и чебуреки "на подарки".
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - сказал депутат, раздавая тысячные купюры.
124176121745200
Обсудить 54
Отари АршбаЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваПолитика
Популярные комментарии
К сожалению, все хороши. Я что-то не заметил в статье, чтобы холопы отбивались, а деньги им всучивали насильно.
6 января, 16:50
Алексей Шипарёв
79414013
Демократический феодализм. Есть что пообсуждать феодалам.
6 января, 16:49
vvab6
63211315
Рекомендуем
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Владимир Жириновский
Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади
В Петербурге простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Скорая помощь
Число пострадавших при обрушении на стройке в Москве возросло до пяти
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Узбекская пианистка Лола Астанова. Стоп-кадр видео
Пианистка показала, как делает зарядку, одновременно играя на рояле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния