Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.
Лидер ЛДПР активно посещал на новогодних каникулах ярмарки и места народных гуляний. Накануне Жириновский пришел на Красную площадь для общения с жителями столицы. Там политик фотографировался и раздавал прохожим деньги и чебуреки "на подарки".
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - сказал депутат, раздавая тысячные купюры.