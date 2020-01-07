Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

"Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом", — отметил Пушков.