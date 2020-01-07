Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
По словам сенатора, "даже всегда готовый подыграть Вашингтону" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил абстрагироваться от убийства Сулеймани.
"Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом", — отметил Пушков.
В ночь с четверга на пятницу США провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в результате которой были убиты Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвинили их в причастности к организации нападения на посольство в Багдаде, которое состоялось после удара США по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии в конце декабря.