В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генеральное консульство Таджикистана в Екатеринбурге сообщило о трех гражданах республики, пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области.
Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, пострадали семь пассажиров автобуса. Как сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб региона, все пассажиры автобуса являются гражданами Таджикистана.
В генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге подтвердили, что в ДТП пострадали таджикские граждане, однако отметили, что в автобусе было пять граждан страны.
"Там только пятеро таджиков (в автобусе - ред.), с двумя ничего не случилось, а трое попали в больницу. Трое пострадали", - сказали РИА Новости в генконсульстве.
В дипмиссии отметили, что российская сторона уже уведомила генконсула Таджикистана в Екатеринбурге о ДТП. В генконсульстве добавили, что дипмиссия продолжает звонить в МЧС РФ и получать информацию о случившемся.
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