В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью

В генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге подтвердили, что в ДТП пострадали таджикские граждане, однако отметили, что в автобусе было пять граждан страны.

"Там только пятеро таджиков (в автобусе - ред.), с двумя ничего не случилось, а трое попали в больницу. Трое пострадали", - сказали РИА Новости в генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что российская сторона уже уведомила генконсула Таджикистана в Екатеринбурге о ДТП. В генконсульстве добавили, что дипмиссия продолжает звонить в МЧС РФ и получать информацию о случившемся.