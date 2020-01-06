В Тюменской области грузовик столкнулся с автобусом из Таджикистана

"По предварительным данным, автобус совершал разворот на автодороге, водитель не убедился в безопасности. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров, семь из них получили различные повреждения. В аварии погибли водитель и пассажир Isuzu, их личности в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении.