Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T11:38+0300
https://ria.ru/20200106/1563143619.html
В попавшем в ДТП под Тюменью автобусе ехали 35 граждан Таджикистана
https://cdn25.img.ria.ru/images/154840/97/1548409739_0:82:3037:1790_1036x0_80_0_0_e6bb1cfcc17b7d04f3ee91e83d8c27f5.jpg
РИА Новости

В попавшем в ДТП под Тюменью автобусе ехали 35 граждан Таджикистана

11:38 06.01.2020
1917
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Все пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Тобольском районе Тюменской области, являются гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП с участием автобуса и грузовика Isuzu произошло в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, сообщалось о семи пострадавших пассажирах автобуса.
"По уточненным данным, всего в пассажирском автобусе находились 35 человек, в том числе пять детей – все граждане Республики Таджикистан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение автотранспорта на месте ДТП осуществляется реверсивным способом.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
100420
Обсудить 0
ТаджикистанТюменская областьТобольский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
В Тюменской области грузовик столкнулся с автобусом из Таджикистана
Что я ем? Диетологи уверены, питание – это философия здоровья
Названы продукты, которые чаще всего вызывают отравление
Автомобиль Следственного комитета России
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Последствия пожара в городе Узловая Тульской области на улице Суворова
В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
Столешников переулок
Директора бутика в Москве заподозрили в хищении 18 элитных часов
Радиатор отопления в квартире
В Пензе восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Аксенов: рост турпотока с Украины говорит о признании Крыма российским
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Предновогодняя Москва
Эксперт посчитала, во сколько обойдется свет для елочной гирлянды
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Автомобили скорой помощи
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП с тремя иномарками
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния