В попавшем в ДТП под Тюменью автобусе ехали 35 граждан Таджикистана

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Все пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Тобольском районе Тюменской области, являются гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП с участием автобуса и грузовика Isuzu произошло в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, сообщалось о семи пострадавших пассажирах автобуса.
"По уточненным данным, всего в пассажирском автобусе находились 35 человек, в том числе пять детей – все граждане Республики Таджикистан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение автотранспорта на месте ДТП осуществляется реверсивным способом.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году