Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулеймани

"Мы осудили последние удары сил коалиции в Ираке и глубоко озабочены негативной ролью, которые играл Иран в регионе, особенно через иранских стражей революции и подразделение "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона.