Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулеймани

БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Лидеры Германии, Франции и Британии заявили, что осуждали удары коалиции по Ираку, но были обеспокоены негативной ролью генерала Касема Сулеймани в регионе.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций.
"Мы осудили последние удары сил коалиции в Ираке и глубоко озабочены негативной ролью, которые играл Иран в регионе, особенно через иранских стражей революции и подразделение "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона.
На этом фоне, по мнению лидеров трех стран, необходимы усилия по деэскалации.
"Мы призываем всех вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и осознавать ответственность. Нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться", - заявили они.
Ранее после того как представитель немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что убийство Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана, немецкий поверенный в делах был вызван в МИД Ирана.