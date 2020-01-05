В Совфеде поддержали возможное возвращение российского посла в Киев

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров поддерживает возвращение посла РФ в Киев.
Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура Дмитрия Козака. Зампред комитета ГД по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская ранее заявила РИА Новости, что готова, если поступит подобное предложение, стать послом РФ на Украине.
"Конечно, возвращение посла РФ на Украину поддерживаю. Для двух соседей недопустимо не иметь глав диппредставительств", - сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.
Вместе с тем, сенатор не располагает информацией о возможных кандидатах на пост главы дипмиссии в Киеве.
В 2014 году РФ и Украина отозвали послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.
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