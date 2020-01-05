Поклонская готова стать российским послом на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что готова, если поступит подобное предложение, стать послом России на Украине.
Ранее Поклонская выразила надежду, что в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев и наступит новый этап развития российско-украинских отношений.
"Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму. Наши народы должны жить в мире. Я не отделяю себя от Украины. Для меня родные страны Россия и Украина, и я их люблю", — сказала Поклонская.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.
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