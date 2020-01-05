Поклонская выразила надежду на возвращение российского посла в Киев

"Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами - первоочередная задача. С одной стороны, это понятно любому здравомыслящему человеку, а с другой - Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами", - написала Поклонская.