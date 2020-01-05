Поклонская выразила надежду на возвращение российского посла в Киев

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская выразила надежду на возвращение посла РФ в Киев.
"Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать все возможное для нормализации отношений между нашими странами", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее мнению, наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта.
"Прекращение войны в Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами - первоочередная задача. С одной стороны, это понятно любому здравомыслящему человеку, а с другой - Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами", - написала Поклонская.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.
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