Пушков объяснил свои слова о Техасе и Мексике

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter удивился тому, что некоторые люди не поняли смысл его слов о возвращении Техаса Мексике.
Сенатор отметил, что некоторые люди лишены чувства юмора и всерьез восприняли его "предложение", несмотря его абсурдность.
Также он напомнил о существовании полемического приема "Ad absurdum", который он и применил.
Позже российский сенатор Алексей Пушков в Twitter напомнил, что такого государства, как Украина во времена правления Екатерины II не существовало. США, как отметил Пушков, в 1783 году были "узкой полоской земли вдоль Атлантики". Он "предложил" США вернуть Техас Мексике.
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