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2020-01-05T12:10+0300
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Пушков объяснил свои слова о Техасе и Мексике
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РИА Новости

Пушков объяснил свои слова о Техасе и Мексике

12:10 05.01.2020
25549
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter удивился тому, что некоторые люди не поняли смысл его слов о возвращении Техаса Мексике.
Сенатор отметил, что некоторые люди лишены чувства юмора и всерьез восприняли его "предложение", несмотря его абсурдность.

"Это ответ на абсурдные разговоры об "украинском Крыме"", — написал Пушков.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Также он напомнил о существовании полемического приема "Ad absurdum", который он и применил.
Ранее американский генерал назвал "претензии" Москвы на Крым и юг Украины "фальшивыми и неприемлемыми". Он объяснил это тем, что России "там и не было" до правления Екатерины II.
Позже российский сенатор Алексей Пушков в Twitter напомнил, что такого государства, как Украина во времена правления Екатерины II не существовало. США, как отметил Пушков, в 1783 году были "узкой полоской земли вдоль Атлантики". Он "предложил" США вернуть Техас Мексике.
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Бен ХоджесСовет Федерации РФАлексей ПушковКрымМексикаСШАТехасTwitterУкраинаВ мире
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Хельсинское соглашение, говоришь? Ну тогда положите на место ГДР, Югославию и Чехословакию. Про СССР я даже и не говорю, это вообще по умолчанию. И тогда вопрос с Крымом исчезнет просто автоматически.
5 января, 12:49
KK700
4200001
И Аляску тоже....
5 января, 12:20
Владимир Наймушин
3810003
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