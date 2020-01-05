Пушков объяснил свои слова о Техасе и Мексике

Сенатор отметил, что некоторые люди лишены чувства юмора и всерьез восприняли его "предложение", несмотря его абсурдность.

"Это ответ на абсурдные разговоры об "украинском Крыме "", — написал Пушков.

Также он напомнил о существовании полемического приема "Ad absurdum", который он и применил.