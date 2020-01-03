Дипломаты обратили внимание ОБСЕ на ситуацию вокруг Sputnik Эстония

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Постоянное представительство России при Постоянное представительство России при ОБСЕ обратило внимание представителя организации по вопросам свободы СМИ на ухудшение ситуации вокруг Sputnik Эстония

"Журналисты вынуждены увольняться в связи с прямой угрозой лишения свободы со стороны эстонских властей. Возмутительная позиция Эстонии противоречит ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Ждем реакции канцелярии представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", — говорится в заявлении, опубликованном на странице постпредства в Twitter

Из-за угрозы уголовного преследования по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Ситуация вокруг Sputnik

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. До 1 января там работали 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивало в эстонский бюджет около 30 тысяч евро в качестве налогов.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры.