СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что все международные журналистские организации обратят внимание на действия Таллина в отношении Sputnik Эстония, которые нарушают нормы свободы печати.
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
"Надеюсь, что все представители международных правозащитных и журналистских организаций обратят внимание на поведение эстонских властей. Их отношение к редакции Sputnik откровенно нарушает все нормы свободы печати и свободы распространения информации", - сказал Соловьев РИА Новости.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. Он обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik. Дезир подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.