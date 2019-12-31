СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

"Надеюсь, что все представители международных правозащитных и журналистских организаций обратят внимание на поведение эстонских властей. Их отношение к редакции Sputnik откровенно нарушает все нормы свободы печати и свободы распространения информации", - сказал Соловьев РИА Новости.