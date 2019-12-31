Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Журналисты агентства Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования , сообщило МИА "Россия сегодня".

Как отметили в агентстве, несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, опыт показывает, что уголовное преследование журналистов в Европе — реальность.

"Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов — это работа в российском СМИ", — указано в заявлении.

Агентство подчеркнуло, что будет принимать все необходимые шаги для того, чтобы журналисты могли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур.

Как уточнили в пресс-службе, работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит работу.

"Призываем все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии. Обращаемся, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ". Благодарим журналистское сообщество, общественных деятелей, политиков и международные организации за поддержку коллег. Моральная поддержка очень важна сейчас и понадобится в будущем", — указано в сообщении.

Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили из департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с международным информагентством "Россия сегодня".

Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом против некоторых физических и юридических лиц, в том числе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.