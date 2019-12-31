Brexit напоминает шутки про коммунизм, заявила Захарова

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза напоминает шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британский народ свой выбор сделал ... Референдум произошел летом 2016 года. То есть, решение было принято три с половиной года назад. Причем референдум проходил по, как мы понимаем, высоким международно-правовым стандартам. Правда, этих стандартов нет, они нигде не прописаны … Но учитывая, что референдуму рукоплескал весь Запад, можно судить о том, что с точки зрения западной политической мысли он проходил правильно", - отметила в интервью РИА Новости Захарова.
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Представитель МИД РФ добавила, что у нее вопрос, как и у многих людей, которые занимаются международными отношениями: "Как получается так, что законное волеизъявление народа, прошедшее в условиях, которые приняты были международным сообществом, не реализовано после практически четырех лет?". При этом, по ее словам, нельзя сказать, что политики были вне этой работы - "политические партии активнейшим образом ловили свою "политическую рыбу" в этих водах".
"Три с половиной года идет процесс, и это даже еще не выход Британии. Это не выход, это не реализация принятого решения. Этот процесс даже не имеет названия. Это процесс подготовки к процессу. Когда мы разговариваем с нашими партнерами - в частности, я общаюсь с коллегами из других стран Евросоюза, - я спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что это явно неуважение к людям, которые определились со своими предпочтениями? Вы же по другим вопросам так ратуете за интересы людей. Почему же длительная отсрочка практически в четыре года в данном случае никого не волнует с точки зрения именно прав людей?". Это, знаете, немножко уже напоминает какие-то шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить", - заключила Захарова.
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Она также отметила, что другой вопрос, на который не могут ответить - почему все время даются бесконечно "бессрочные отсрочки" со стороны Европейского Союза. "Говорится, что это уже финальное, самое последнее решение, которое никогда не изменится, потом оно тоже пролонгируется. На что мне в ответ разводят руками и высказывают фантастические мысли: "У нас же нет других механизмов". Я задаю вопрос – а санкции? Вот, казалось бы, тот самый момент, когда эти санкции можно считать вполне законными, более чем законными! И все ЕСовские собеседники сразу грустнеют", - отметила представитель ведомства.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Согласно данным голосования, парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Ожидается, что окончательное голосование в обеих палатах и получение королевской санкции по указанному законопроекту состоится в январе. В случае выхода Британии из ЕС 31 января переходный период продлится до конца 2020 года.
Поддержка законопроекта с небольшими изменениями, который ранее трижды отвергался парламентариями, стала возможна благодаря победе Джонсона и правящей Консервативной партии на всеобщих выборах 12 декабря. В результате выборов тори, не имевшие рабочего большинства в предыдущем составе парламента, получили на 80 человек больше в парламенте, чем все остальные партии.