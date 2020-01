Мария Захарова: мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол

Мне кажется, во многом, если говорить об отношениях к символике, традициям, в современных Соединенных Штатах Америки присутствует такой главный и всепоглощающий девиз Take it or leave it. (Нравится — берите, не нравится – до свидания. Мы такие, как мы есть). Давайте посмотрим на другие сферы, например экономику. Раньше сами Соединенные Штаты говорили о примате и главенстве конкуренции. Там политизация экономики называлась в качестве чуть ли не дьявола, разрушающего всю плоть мировой торговли, а протекционизмом пугали молодых бизнесменов. А сегодня именно протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в экономическую жизнь и занимаются Соединенные Штаты Америки. А вы говорите о фотографии и о том, как у них теперь там все заведено... Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол.