Новогодние обращения президентов России

Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года

По традиции, поздравление начинается 31 декабря в 23.55 . Сразу после обращения президента телевидение транслирует сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн.

В своем обращении глава государства подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет граждан своей страны с наступающим Новым годом.

Впервые обращение главы государства к народу стало возможным с появлением радио, а затем и телевидения. Первое новогоднее поздравление по радио всему советскому народу прозвучало 31 декабря 1941 года от всесоюзного старосты Михаила Калинина. Оно предшествовало первому исполнению нового государственного гимна Советского Союза.

Традицию телевизионных обращений открыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев в канун 1971 года, который выступил 31 декабря за десять минут до боя курантов.

С конца 1970-х годов поздравление к советскому народу зачитывал диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов.

В 1985 году новогодние обращения возобновил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев.

31 декабря 1991 года к россиянам обратился первый президент России Борис Ельцин . В своем обращении он говорил о переходе к рыночной экономике и освобождению цен со 2 января 1992 года. Поздравления Ельцина отличались от речей предыдущих руководителей страны простым неказенным языком . Он первым из руководителей государства появился перед россиянами с бокалом шампанского.

В 1997 году Ельцин подкрепил слова о семейных ценностях присутствием в кадре своей семьи.

Борис Ельцин относился к каждому новогоднему обращению как к личному празднику, в своей речи он редко говорил о политике, в частности, в 1998 году, подводя итоги года, не сказал ни слова про дефолт. Тогда президент заявил : "Год был непростым для страны. Но новогодняя ночь – это всегда новые надежды. Верю, огни новогодней елки согреют даже самые заледеневшие сердца. Ободрите тех, кто рядом с вами устал и отчаялся".

31 декабря 1999 года состоялось два поздравления: уходящего в отставку первого президента России Бориса Ельцина и его преемника – временно исполняющего обязанности президента Владимира Путина.

Ельцин выступил в полдень по московскому времени и сложил с себя полномочия президента. За десять минут до полуночи были показаны оба обращения. Борис Ельцин сказал: "Я ухожу, я сделал все что мог… Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше". Он попросил прощение у народа за допущенные ошибки и поздравил всех с наступающим праздником.

Исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин поздравлял сограждан из кабинета в Кремле. Он подчеркнул большую заслугу Бориса Ельцина "в том, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство". Путин призвал поднять бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и детей.

С 2000 по 2007 год президент РФ Владимир Путин записывал обращение на Ивановской площади Московского Кремля.

31 декабря 2000 года Владимир Путин в своем новогоднем обращении, подводя итоги уходящего года, заявил , что в стране появились заметные элементы стабильности. Он подчеркнул, что в эту праздничную ночь далеко не у всех богатый стол, не в каждом доме счастье и успех, поэтому нужно не забывать о том, что еще очень много работы, которую выполнить по силам только всем вместе. Тогда, по его словам, обязательно придет время, "когда мы будем спокойны и за наших стариков, и за наших детей".

В новогоднем обращении 31 декабря 2001 года президент РФ Владимир Путин отметил , что в уходящем году был сделан важный задел на будущее, создана законодательная база для новых и серьезных шагов в экономической и социальной политике, а к России стали относиться с большим доверием и уважением в мире.

В своем новогоднем обращении в 2002 году президент РФ подчеркнул, что на пороге третьего тысячелетия Россия, страна с тысячелетней историей, достойно встречает свое будущее ; в 2003 году Путин отметил очевидные достижения в экономике и в общественной жизни, а также увеличение рождаемости в стране.

31 декабря 2004 года Владимир Путин, подводя итоги года, заявил , что укрепился экономический, оборонный потенциал страны, возросли ее возможности. Он сообщил, что больше средств стало вкладываться в образование и науку, разработаны программы строительства доступного жилья, повышения качества здравоохранения.

31 декабря 2005 года Владимир Путин отметил, что уходящий в историю 2005 год в целом был позитивным практически по всем направлениям и убедительно доказал, что россияне способны на очень многое.

В новогоднем обращении в 2006 году президент России сказал: "Мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов . Это стало возможным благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны в последние годы".

31 декабря 2007 года Владимир Путин поблагодарил граждан страны за все, что было сделано за последние восемь лет. Он отметил, что все эти годы "мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан".

31 декабря 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул , что новый год – это новый шанс, а успех действий зависит от каждого, от того, что каждый сделает для своей семьи и для своей страны.

В новогоднем обращении в 2010 году Медведев отметил , что несмотря на то, что у России богатая и древняя история, России – молодая страна, которой в 2011 году исполнится 20 лет. Он пожелал россиянам любви и счастья в Новом году.

31 декабря 2011 года, поздравляя россиян, президент России Дмитрий Медведев заявил , что "наш долг – сохранить Россию, построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать".

Ивановская площадь вновь стала местом новогоднего обращения, когда Путин вернулся на президентский пост. 31 декабря 2012 года Владимир Путин поблагодарил граждан страны за доверие и поддержку и призвал стать "более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к своим близким, своим детям и родителям, к друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается в нашем участии".

В 2013 году президент РФ Владимир Путин нарушил многолетнюю традицию и выступил с двумя новогодними обращениями к россиянам. Первое поздравление главы государства услышали жители Камчатки, Чукотки и Магаданской области, второе обращение прозвучало в следующем часовом поясе – Путин поздравил россиян из Хабаровска, куда вечером 31 декабря внезапно прилетел.

Президент отметил, что в 2013 году России пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний – таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. Путин подчеркнул, что в дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной.

31 декабря 2014 года Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и готовность отстаивать интересы страны. Фоном для новогоднего обращения стал центр ночной Москвы – весь Московский Кремль с прилегающими мостами и набережными, так как Спасская башня Кремля тогда была на реставрации

Владимир Путин в связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в новогоднем обращении подчеркнул, что "наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас великим примером, они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы". Президент пожелал всем успехов, радости и счастья и поднял тост "за процветание и благополучие России"

В 2017 году впервые за много лет новогоднее обращение президента вообще не затрагивало никаких общественных, экономических и политических тем. В нем не упоминался и никак не оценивался прошедший 2017 год. Поздравительная речь президента была полностью сосредоточена на темах, которые традиционно воспринимаются как относящиеся к частной жизни людей . Глава государства отметил, что Новый год – традиционно семейный праздник . "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен". По его словам, это обязательно произойдет, если люди будут заботиться о своих близких, помнить о родителях и лучше понимать своих детей.

Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам особо отметил тех, кто встречает праздник на рабочем месте, выполняя профессиональный или воинский долг. Он сказал, что "сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений".

Глава государства сердечно поблагодарил всех за веру в себя и в страну, за труд и его результаты.

В 2018 году Владимир Путин поздравил россиян с наступлением Нового года и пожелал соотечественникам быть милосердными, не забывать о родственниках и близких и всегда стремиться к своей мечте.

Глава государства отметил, что в новом году "предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни", чтобы все граждане России почувствовали перемены к лучшему . В своем поздравлении он попросил жителей страны объединиться , потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. В заключении Владимир Путин пожелал россиянам счастья, радости и благополучия, а России – успехов и процветания.