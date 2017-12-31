МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в ежегодном новогоднем поздравлении, которое уже увидели некоторые россияне, пожелал гражданам страны успехов и благополучия.

Семейное торжество

"На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся", — сказал президент.

Глава государства отметил, что Новый год — традиционно семейный праздник. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, — подчеркнул Путин.

По его словам, это обязательно произойдет, если люди будут заботиться о своих близких, помнить о родителях и лучше понимать своих детей.

Поддержка на расстоянии

Президент также отметил, что теперь поделиться праздничным настроением с близкими можно даже на расстоянии.

"Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", — сказал он.

Он призвал россиян быть чуткими и дарить добро.

Долг перед родиной

Президент особо отметил тех, кто встретит праздник на работе, выполняя воинский или профессиональный долг.

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — сказал Путин.

Самые важные слова

За несколько секунд до Нового года глава государства призвал сказать друг другу самые важные слова, простить ошибки, обнять и согреть теплотой. Он пожелал россиянам здоровья, перемен к лучшему и радости от рождения детей.

"Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас — с Новым, 2018 годом!" — поздравил президент.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители Камчатки. Федеральные каналы в этом году перестроили сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди услышали слова президента за несколько минут до двенадцати. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.