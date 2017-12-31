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Новый год 2018
Новости

Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемен к лучшему

15:1231.12.2017
(обновлено: 17:00 31.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фотоПрезидент Российской Федерации Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в ежегодном новогоднем поздравлении, которое уже увидели некоторые россияне, пожелал гражданам страны успехов и благополучия.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся", — сказал президент.

Семейное торжество

Глава государства отметил, что Новый год — традиционно семейный праздник. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, — подчеркнул Путин.

По его словам, это обязательно произойдет, если люди будут заботиться о своих близких, помнить о родителях и лучше понимать своих детей.

Поддержка на расстоянии

Фейерверк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент также отметил, что теперь поделиться праздничным настроением с близкими можно даже на расстоянии.

"Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", — сказал он.

Он призвал россиян быть чуткими и дарить добро.

Долг перед родиной

Президент особо отметил тех, кто встретит праздник на работе, выполняя воинский или профессиональный долг.

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — сказал Путин.

Самые важные слова

За несколько секунд до Нового года глава государства призвал сказать друг другу самые важные слова, простить ошибки, обнять и согреть теплотой. Он пожелал россиянам здоровья, перемен к лучшему и радости от рождения детей.

Празднование Нового года. Архивное фото
© Виталий Белоусов
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"Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас — с Новым, 2018 годом!" — поздравил президент.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители Камчатки. Федеральные каналы в этом году перестроили сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди услышали слова президента за несколько минут до двенадцати. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.

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Комментарии
18 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Данил Некипелов
Президентам не надо желать своему народу ничего ,надо делать для народа то что желаешь ему.))) Вот например бензин по 15р за литр ,газ в каждый негазифицированный дом , ЖКХ с ценами на место поставить ,тогда у многих появится благополучие.))) ( Имхо)
15:44
31.12.2017
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Vovin43
Вот и его новогоднее "бла, бла, бла!" Благополучие есть только у людей, которые его окружают. Ничего нового в стране у народа, всё как и много лет подряд. Как был он "тюхой-матюхой", так им и остался.
15:53
31.12.2017
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