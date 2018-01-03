Россия начала жить немного по-новому

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Страна продолжает празднование Нового года, и вступившие с 1 января новые законы и правила пока еще не стали частью привычной жизни большинства россиян. А нововведений — и серьезных — немало: от запрета слабоалкогольных энергетиков до налоговой амнистии, от повышения зарплат чиновникам и врачам до запуска телемедицины, от запрета анонимного использования мессенджеров до введения ежемесячной выплаты при рождении первенца.
Новые нормы и правила странным — а вернее, совсем не странным — образом совпадают с тем, что сказал Владимир Путин в своего последнем в ушедшем году выступлении.
Новогоднее обращение, несмотря на полную аполитичность праздника, всегда несет в себе моменты (пусть даже они занимают незначительную часть в общем объеме текста), посвященные актуальной общественно-политической повестке и самым волнующим страну проблемам. В праздничной речи президента всегда содержится послание Кремля к россиянам, и в этом смысле оно становится объектом пристального рассмотрения аналитиков и экспертов, поскольку позволяет делать глубокомысленные выводы о темах, наиболее волнующих высшую власть государства во взаимоотношениях с обществом.
Так что шутка про непростой год вполне соответствовала реальности, поскольку эта мысль так или иначе звучала в новогоднем обращении Путина.
В свете сложившейся традиции тем более неожиданным стало выступление президента страны, предварившее наступление года нынешнего.
Поздравительная речь президента оказалась целиком и полностью сосредоточена на темах, которые традиционно воспринимаются как относящиеся к частной жизни людей. А упоминание России как общего дома для ее народа шло не через категории гражданственности, а подчеркнуто неформального и чисто человеческого единства и любви к своей земле.
Однако эксперты, разбирающие новогоднее выступление президента на винтики и ищущие в нем ключевое послание, абсолютно правы. Обращение лидера страны — тем более предваряющее Новый год — всегда несет в себе ключевую мысль, обращенную непосредственно обществу, и нынешняя речь Путина вовсе не стала исключением.
Однако представляется, что главная причина, почему Путин вообще ничего не сказал о прошлом годе, в том числе и хорошего, заключается в том, что все его обращение оказалось подчеркнуто сосредоточено на настоящем и будущем. Учитывая, что 2017 год в значительной степени прошел под знаком осмысления и бурного — часто даже ожесточенного — обсуждения событий прошлого (от столетия революций до "Матильды"), в подобной позиции лидера страны видится своя сермяжная правда.
Своей речью президент как бы сказал российскому обществу "вольно".
Но, как представляется, дело не только в этом. Путин не первый раз напоминает, что именно семья и традиционные ценности являются главной опорой страны, залогом ее выживания и благополучия. Дело не только в том, что крепость и благополучие традиционной семьи является источником решения демографических проблем, стоящих перед Россией. Хотя этот контекст прозрачно считывался в речи президента, и неслучайно новая система материальной поддержки семей, в которых родился первенец, заработала с 1 января.
Однако очевидно, что решить эту проблему исключительно материальным стимулированием невозможно. Душевное благополучие людей наряду с материальным является фундаментом, от которого зависят и демография, и прочность страны.
Так что упреки, что нынешнее новогоднее обращение Путина оказалось ни о чем, не слишком обоснованны. Можно сказать, что это оказалось самое политически мотивированное его предновогоднее выступление за многие годы.