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Россия начала жить немного по-новому

08:4403.01.2018
(обновлено: 09:00 03.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фотоПраздничный стол во время встречи Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Страна продолжает празднование Нового года, и вступившие с 1 января новые законы и правила пока еще не стали частью привычной жизни большинства россиян. А нововведений — и серьезных — немало: от запрета слабоалкогольных энергетиков до налоговой амнистии, от повышения зарплат чиновникам и врачам до запуска телемедицины, от запрета анонимного использования мессенджеров до введения ежемесячной выплаты при рождении первенца.

Новые нормы и правила странным — а вернее, совсем не странным — образом совпадают с тем, что сказал Владимир Путин в своего последнем в ушедшем году выступлении.

Новогодняя иллюминация. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В последние годы уже возникла даже шутка про новогоднее обращение президента, в котором обязательно будут слова про "это был непростой год".

Новогоднее обращение, несмотря на полную аполитичность праздника, всегда несет в себе моменты (пусть даже они занимают незначительную часть в общем объеме текста), посвященные актуальной общественно-политической повестке и самым волнующим страну проблемам. В праздничной речи президента всегда содержится послание Кремля к россиянам, и в этом смысле оно становится объектом пристального рассмотрения аналитиков и экспертов, поскольку позволяет делать глубокомысленные выводы о темах, наиболее волнующих высшую власть государства во взаимоотношениях с обществом.

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© РИА Новости
Желаю всем вам успехов и благополучия. Путин поздравил россиян с Новым годом

Экономика
© Fotolia / Jakub Krechowicz
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В обращении 31 декабря 2014 года в речи Путина звучал явственный призыв к общественной консолидации и сплочению перед лицом брошенных стране вызовов — в первую очередь на международной арене. Последующие два года ключевой мыслью была необходимость затянуть пояса в свете тяжелого экономического кризиса, переживаемого Россией.

Так что шутка про непростой год вполне соответствовала реальности, поскольку эта мысль так или иначе звучала в новогоднем обращении Путина.

В свете сложившейся традиции тем более неожиданным стало выступление президента страны, предварившее наступление года нынешнего.

Снятие денег в банковском терминале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оно оказалось настолько выбивающимся из привычных рамок, что можно было даже услышать мнения, что оно было "ни о чем". И вполне понятна причина подобных мнений, поскольку впервые за много лет новогоднее обращение президента вообще не затрагивало никаких общественных, экономических и политических тем. А еще в нем никак не упоминался прошедший 2017 год и не было дано ему никаких оценок.

Поздравительная речь президента оказалась целиком и полностью сосредоточена на темах, которые традиционно воспринимаются как относящиеся к частной жизни людей. А упоминание России как общего дома для ее народа шло не через категории гражданственности, а подчеркнуто неформального и чисто человеческого единства и любви к своей земле.

Однако эксперты, разбирающие новогоднее выступление президента на винтики и ищущие в нем ключевое послание, абсолютно правы. Обращение лидера страны — тем более предваряющее Новый год — всегда несет в себе ключевую мысль, обращенную непосредственно обществу, и нынешняя речь Путина вовсе не стала исключением.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лукашенко призвал белорусов в новом году сделать страну образцовой
Самой простой загадкой ее, безусловно, является вопрос, почему президент никак не упомянул прошедший год, который оказался не плохим и не трудным для страны. Экономика России оттолкнулась от дна и пошла в рост, а свежие социологические опросы свидетельствуют, что облегчение жизни почувствовала и существенная часть граждан.

Однако представляется, что главная причина, почему Путин вообще ничего не сказал о прошлом годе, в том числе и хорошего, заключается в том, что все его обращение оказалось подчеркнуто сосредоточено на настоящем и будущем. Учитывая, что 2017 год в значительной степени прошел под знаком осмысления и бурного — часто даже ожесточенного — обсуждения событий прошлого (от столетия революций до "Матильды"), в подобной позиции лидера страны видится своя сермяжная правда.

Своей речью президент как бы сказал российскому обществу "вольно".

Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в резиденции Горки. 31 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев пожелал россиянам новых возможностей в 2018 году
После нескольких лет, когда стране была крайне важна мобилизация общества и его консолидация вокруг государства, чтобы справиться с масштабными проблемами, кризисами и вызовами, власть прямо заявила, что россияне могут вновь вернуться в спокойный режим, где от них не требуется жить в режиме осажденной крепости. Путин по факту сообщил, что Россия справилась с самыми серьезными угрозами и большими опасностями, и в дальнейшем проблемы могут решаться "в рабочем порядке".

Но, как представляется, дело не только в этом. Путин не первый раз напоминает, что именно семья и традиционные ценности являются главной опорой страны, залогом ее выживания и благополучия. Дело не только в том, что крепость и благополучие традиционной семьи является источником решения демографических проблем, стоящих перед Россией. Хотя этот контекст прозрачно считывался в речи президента, и неслучайно новая система материальной поддержки семей, в которых родился первенец, заработала с 1 января.

Однако очевидно, что решить эту проблему исключительно материальным стимулированием невозможно. Душевное благополучие людей наряду с материальным является фундаментом, от которого зависят и демография, и прочность страны.

Так что упреки, что нынешнее новогоднее обращение Путина оказалось ни о чем, не слишком обоснованны. Можно сказать, что это оказалось самое политически мотивированное его предновогоднее выступление за многие годы.

Праздничное поздравление Министра обороны РФ Сергея Шойгу с наступающим Новым годом
Шойгу поздравил россиян с Новым годом
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