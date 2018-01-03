Россия начала жить немного по-новому

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Страна продолжает празднование Нового года, и вступившие с 1 января новые законы и правила пока еще не стали частью привычной жизни большинства россиян. А нововведений — и серьезных — немало: от запрета слабоалкогольных энергетиков до налоговой амнистии, от повышения зарплат чиновникам и врачам до запуска телемедицины, от запрета анонимного использования мессенджеров до введения ежемесячной выплаты при рождении первенца.

Новые нормы и правила странным — а вернее, совсем не странным — образом совпадают с тем, что сказал Владимир Путин в своего последнем в ушедшем году выступлении.

В последние годы уже возникла даже шутка про новогоднее обращение президента, в котором обязательно будут слова про "это был непростой год".

Новогоднее обращение, несмотря на полную аполитичность праздника, всегда несет в себе моменты (пусть даже они занимают незначительную часть в общем объеме текста), посвященные актуальной общественно-политической повестке и самым волнующим страну проблемам. В праздничной речи президента всегда содержится послание Кремля к россиянам, и в этом смысле оно становится объектом пристального рассмотрения аналитиков и экспертов, поскольку позволяет делать глубокомысленные выводы о темах, наиболее волнующих высшую власть государства во взаимоотношениях с обществом.

В обращении 31 декабря 2014 года в речи Путина звучал явственный призыв к общественной консолидации и сплочению перед лицом брошенных стране вызовов — в первую очередь на международной арене. Последующие два года ключевой мыслью была необходимость затянуть пояса в свете тяжелого экономического кризиса, переживаемого Россией.

Так что шутка про непростой год вполне соответствовала реальности, поскольку эта мысль так или иначе звучала в новогоднем обращении Путина.

В свете сложившейся традиции тем более неожиданным стало выступление президента страны, предварившее наступление года нынешнего.

Оно оказалось настолько выбивающимся из привычных рамок, что можно было даже услышать мнения, что оно было "ни о чем". И вполне понятна причина подобных мнений, поскольку впервые за много лет новогоднее обращение президента вообще не затрагивало никаких общественных, экономических и политических тем. А еще в нем никак не упоминался прошедший 2017 год и не было дано ему никаких оценок.

Поздравительная речь президента оказалась целиком и полностью сосредоточена на темах, которые традиционно воспринимаются как относящиеся к частной жизни людей. А упоминание России как общего дома для ее народа шло не через категории гражданственности, а подчеркнуто неформального и чисто человеческого единства и любви к своей земле.

Однако эксперты, разбирающие новогоднее выступление президента на винтики и ищущие в нем ключевое послание, абсолютно правы. Обращение лидера страны — тем более предваряющее Новый год — всегда несет в себе ключевую мысль, обращенную непосредственно обществу, и нынешняя речь Путина вовсе не стала исключением.

Самой простой загадкой ее, безусловно, является вопрос, почему президент никак не упомянул прошедший год, который оказался не плохим и не трудным для страны. Экономика России оттолкнулась от дна и пошла в рост, а свежие социологические опросы свидетельствуют, что облегчение жизни почувствовала и существенная часть граждан.

Однако представляется, что главная причина, почему Путин вообще ничего не сказал о прошлом годе, в том числе и хорошего, заключается в том, что все его обращение оказалось подчеркнуто сосредоточено на настоящем и будущем. Учитывая, что 2017 год в значительной степени прошел под знаком осмысления и бурного — часто даже ожесточенного — обсуждения событий прошлого (от столетия революций до "Матильды"), в подобной позиции лидера страны видится своя сермяжная правда.

Своей речью президент как бы сказал российскому обществу "вольно".

После нескольких лет, когда стране была крайне важна мобилизация общества и его консолидация вокруг государства, чтобы справиться с масштабными проблемами, кризисами и вызовами, власть прямо заявила, что россияне могут вновь вернуться в спокойный режим, где от них не требуется жить в режиме осажденной крепости. Путин по факту сообщил, что Россия справилась с самыми серьезными угрозами и большими опасностями, и в дальнейшем проблемы могут решаться "в рабочем порядке".

Но, как представляется, дело не только в этом. Путин не первый раз напоминает, что именно семья и традиционные ценности являются главной опорой страны, залогом ее выживания и благополучия. Дело не только в том, что крепость и благополучие традиционной семьи является источником решения демографических проблем, стоящих перед Россией. Хотя этот контекст прозрачно считывался в речи президента, и неслучайно новая система материальной поддержки семей, в которых родился первенец, заработала с 1 января.

Однако очевидно, что решить эту проблему исключительно материальным стимулированием невозможно. Душевное благополучие людей наряду с материальным является фундаментом, от которого зависят и демография, и прочность страны.

Так что упреки, что нынешнее новогоднее обращение Путина оказалось ни о чем, не слишком обоснованны. Можно сказать, что это оказалось самое политически мотивированное его предновогоднее выступление за многие годы.