МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам особо отметил тех, кто встречает праздник на рабочем месте, выполняя профессиональный или воинский долг.

"Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", — добавил президент.

Глава государства сердечно поблагодарил всех за веру в себя и в страну, за труд и его результаты.

"Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", — пожелал Путин.

Он также отметил, что перемены к лучшему, которых все ждут с наступлением нового года, обязательно произойдут, если люди будут заботиться о своих близких и ценить время, проведенное с ними.

Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Федеральные каналы перестроили сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом из 11 часовых поясов в России люди услышали слова президента за несколько минут до Нового года, до этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.