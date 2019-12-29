Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T18:15+0300
https://ria.ru/20191229/1562996506.html
Минкомсвязь начала проверку возможных утечек данных с портала госуслуг
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/29/1562442981_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_45106fcf997ed3864cae810abdf56cf2.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь начала проверку возможных утечек данных с портала госуслуг

18:15 29.12.2019
706
© РИА Новости / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Системы портала госуслуг работают в штатном режиме, начата проверка возможных утечек данных, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
Ранее в воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания.
"В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка", - сказали РИА Новости в Минкомсвязи.
База данных
15 декабря, 01:06
В России выявили новый канал утечки личных данных
16033510
Обсудить 0
МинкомсвязьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Киев заявил о дальнейшем согласовании формулы обмена "всех на всех"
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
"Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму осудили внесение пассажиров "Таврии" в базу "Миротворца"
Работа за компьютером
СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть
Президент РФ Владимир Путин
Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Козак рассказал об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2"
Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
Грызлов прокомментировал обмен пленными между Киевом и Донбассом
Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Две девушки отказались возвращаться на Украину в рамках обмена
Борис Грызлов
Киев пообещал не преследовать освобожденных при обмене, заявил Грызлов
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
В Госдуме пригласили создателей "Миротворца" подлечить психику в Крыму
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Переданных ЛНР пленных привезли в больницу в Луганск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Лента новостейМолния