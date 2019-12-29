СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Неизвестные выложили в публичный доступ персональные данные пользователей Госуслуг одного из регионов России, пишет издание "Коммерсант".
О том, что сведения о пользователях портала оказались в свободном доступе, сообщил основатель занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock Ашот Оганесян.
Данные разместили на форуме, который специализируется на утечках баз данных. В файле можно найти данные более 28 тысяч пользователей.
Среди них есть ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС и ИНН, а также информация о детях.
По словам Оганесяна, данные могут принадлежать пользователям из Ханты-Мансийского автономного округа.
15 декабря, 01:06В России выявили новый канал утечки личных данных
Утечка могла произойти из-за ошибки в настройке программного обеспечения одного из серверов портала, а данные могут быть в открытом доступе с 3 декабря.
Кроме того, на сервере есть и другие сведения, например токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств. Однако неизвестно, можно ли с их помощью авторизоваться.
Как отмечает "Коммерсант", утечку пытаются закрыть со вчерашнего дня. Кроме того, издание обратилось за официальными комментариями в Роскомнадзор, Минкомсвязь и "Ростелеком".
В Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме, начата проверка.