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2019-12-29T17:48+0300
https://ria.ru/20191229/1562994450.html
СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть
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РИА Новости

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

16:07 29.12.2019 (обновлено: 17:48 29.12.2019)
17397
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Неизвестные выложили в публичный доступ персональные данные пользователей Госуслуг одного из регионов России, пишет издание "Коммерсант".
О том, что сведения о пользователях портала оказались в свободном доступе, сообщил основатель занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock Ашот Оганесян.
Данные разместили на форуме, который специализируется на утечках баз данных. В файле можно найти данные более 28 тысяч пользователей.
Среди них есть ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС и ИНН, а также информация о детях.
По словам Оганесяна, данные могут принадлежать пользователям из Ханты-Мансийского автономного округа.
База данных
15 декабря, 01:06
В России выявили новый канал утечки личных данных
Утечка могла произойти из-за ошибки в настройке программного обеспечения одного из серверов портала, а данные могут быть в открытом доступе с 3 декабря.
Кроме того, на сервере есть и другие сведения, например токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств. Однако неизвестно, можно ли с их помощью авторизоваться.
Как отмечает "Коммерсант", утечку пытаются закрыть со вчерашнего дня. Кроме того, издание обратилось за официальными комментариями в Роскомнадзор, Минкомсвязь и "Ростелеком".
В Минкомсвязи сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме, начата проверка.
Офис компании Group-IB
30 октября, 10:02
В Group-IB рассказали о попавшей в Сеть базе с данными платежных карт
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Ханты-Мансийский автономный округРоскомнадзорКоммерсантъРостелекомРоссияГосуслугиТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Дамы и господа. Регистрируйтесь на гос. услугах и ваши персональные данные гарантировано утекут в открытый доступ в интернет.
29 декабря, 16:19
NNikki_5519
9130436
Вот только в гос услуги загоняют из под палки. или гос. услуги или ни где.
29 декабря, 16:32
NNikki_5519
7300427
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