СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Неизвестные выложили в публичный доступ персональные данные пользователей Госуслуг одного из регионов Неизвестные выложили в публичный доступ персональные данные пользователей Госуслуг одного из регионов России , пишет издание " Коммерсант ".

О том, что сведения о пользователях портала оказались в свободном доступе, сообщил основатель занимающейся кибербезопасностью компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Данные разместили на форуме, который специализируется на утечках баз данных. В файле можно найти данные более 28 тысяч пользователей.

Среди них есть ФИО, даты рождения, номера телефонов, СНИЛС и ИНН, а также информация о детях.

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройке программного обеспечения одного из серверов портала, а данные могут быть в открытом доступе с 3 декабря.

Кроме того, на сервере есть и другие сведения, например токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств. Однако неизвестно, можно ли с их помощью авторизоваться.

Как отмечает "Коммерсант", утечку пытаются закрыть со вчерашнего дня. Кроме того, издание обратилось за официальными комментариями в Роскомнадзор, Минкомсвязь и "Ростелеком".