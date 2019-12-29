Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-29T16:07+0300
https://ria.ru/20191229/1562993474.html
Опрос: немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/153695/37/1536953798_0:0:3374:1898_1036x0_80_0_0_fbb9080a83cfbbd097fe71489bb6c30a.jpg
РИА Новости

Опрос: немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

15:24 29.12.2019 (обновлено: 16:07 29.12.2019)
3832
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По мнению жителей Германии, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на опрос института Yougov.
Участники опроса должны были выбрать политика, который, по их мнению, в 2020 году будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов.
Отмечается, что Ангелу Меркель поддержали 22% опрошенных, а Владимира Путина — 20%. За Эммануэля Макрона проголосовали 19% респондентов. Далее идет Дональд Трамп (16%) и Урсула фон дер Ляйен (12%), Си Цзиньпин (10%) и Борис Джонсон (9%). Министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницу Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза, назвали лишь три процента респондентов.
29% опрошенных считают, что никто из политиков не сможет решить глобальные проблемы.
Количество участников опроса издание не уточняет.
Московский Кремль
26 декабря, 01:08
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
641570216
Обсудить 2
Аннегрет Крамп-КарренбауэрУрсула фон дер ЛяйенБорис ДжонсонДональд ТрампСи ЦзиньпинАнгела МеркельВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах
Владимир Путин
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
Минобороны России к Новому году сделало уникальный подарок жителям Курской области
Жителям Курской области подарили мост
Работа за компьютером
СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть
LIVE: Обмен заключенными между Киевом и Донбассом
Офис Зеленского заявил об освобождении первых 25 человек в Донбассе
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Сотрудники ФСБ РФ
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
Народный артист России Константин Юченков во время сцены из спектакля
Умер народный артист России Константин Юченков
На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
В Москве простились с Галиной Волчек
Телеведущий Андрей Малахов
Продюсер "Ласкового мая" назвал Андрея Малахова проституткой
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил "разгрузить" президента России
Шпроты
Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шпрот
Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
В Донбассе начался обмен пленными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
02:21Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
02:13Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
01:48В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
01:44"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
01:40Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
01:37Индия намерена построить 24 подлодки, включая шесть атомных
01:20Партия Моралеса выберет кандидата на президентские выборы 19 января
01:16ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
01:13Киселев принял участие во флэшмобе в поддержку Sputnik Эстония
01:11В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
01:02СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
00:45СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
00:42Пушков напомнил, что Польша "набивалась в союзники к Гитлеру"
00:37Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
00:34Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США
00:26Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
00:18Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
00:11Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
23:57В США самолет упал на жилой дом
Лента новостейМолния