Опрос: немцы назвали Путина и Меркель главными политиками 2020 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По мнению жителей Германии, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут играть значимую роль в решении глобальных проблем в следующем году. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на опрос института Yougov.
Участники опроса должны были выбрать политика, который, по их мнению, в 2020 году будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов.
Отмечается, что Ангелу Меркель поддержали 22% опрошенных, а Владимира Путина — 20%. За Эммануэля Макрона проголосовали 19% респондентов. Далее идет Дональд Трамп (16%) и Урсула фон дер Ляйен (12%), Си Цзиньпин (10%) и Борис Джонсон (9%). Министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницу Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза, назвали лишь три процента респондентов.
29% опрошенных считают, что никто из политиков не сможет решить глобальные проблемы.
Количество участников опроса издание не уточняет.
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