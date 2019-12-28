Спасатели откачивают топливо из разбившегося под Алма-Атой самолета

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Спасатели продолжают аварийные работы на месте Спасатели продолжают аварийные работы на месте крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты , сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В тот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, объявляющий 28 декабря днем траура.

"Спасателями КЧС МВД совместно со спасателями службы спасения Алматы продолжаются работы на месте ЧС по разбору обломков самолета при помощи гидравлических инструментов. Также ведутся работы по перекачке авиационного топлива из бака правого крыла воздушного судна", - сказал Нурахметов.

По его информации, при помощи 8-тонного бензовоза, принадлежащего международному аэропорту Алма-Аты, по состоянию на 17.00 местного времени (14.00 мск) из имеющихся в баке 4,875 тысячи литров авиационного топлива откачано 2 тысячи литров.